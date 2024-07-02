Корпус из нержавеющей стали может повысить автономность новых iPhone

Не так давно появилась информация о том, что компания Apple собирается позволить пользователям проще менять аккумуляторы внутри аппарата iPhone. Этого от неё требуют законы Евросоюза. Вместо клея, который удерживает аккумуляторы на месте в современных iPhone, будет применяться металлический держатель, который открывается под действием электрического импульса. Речь идёт о так называемом «электрически индуцированном отрывании клея».

Известный инсайдер Мин-Чи Куо рассказал, что Apple начнёт применять корпуса аккумуляторов из нержавеющей стали, направленные на упрощение замены. Попутно плотность элементов вырастет на 5-10% при выполнении прежних требований безопасности. В результате продолжительность работы устройств от этих аккумуляторов должна увеличиться.

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Корпуса для аккумуляторов новых iPhone будет производить компания Sunway. Первым аппаратом с этими корпусами может быть iPhone 16 Pro Max, наиболее дорогая модель нового поколения.

Евросоюз требует, чтобы в смартфонах аккумуляторы можно было менять самостоятельно к 2025 году. Таким образом, новые возможности открывать корпуса и менять аккумуляторы будут у всех современных смартфонов, а не только у iPhone.