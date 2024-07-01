В патенте описывается дисплей, который сможет принимать различные формы, при этом сохраняя опции обычной OLED-панели

Изобретение, которое названо просто "растягиваемый дисплей", изучает идею экранов с "растягивающимися участками и герметично запечатанными твердыми пиксельными островками". Патент компании Apple описывает дисплей, который способен принимать различные формы, при этом сохраняя функциональность обычной OLED-панели.

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За разработкой этого проекта не просто стоят несколько инженеров из компании Apple - в патенте указано аномально большое число людей - 55 человек из исследовательских центров компании в Соединённых Штатах и Тайване.

Хотя в документе нет конкретных деталей о возможных продуктах, упоминаются различные варианты использования для разнообразного спектра устройств - ноутбуков, смартфонов, планшетов, носимой техники, автомобильных дисплеев и прочего. Иначе говоря, растягиваемый дисплей имеет потенциал улучшить существующие экраны.

Для примера, если брать Apple Watch, патенте упоминается "устройство более небольших размеров, такое как наручные часы", которое могло бы воспользоваться этой технологией. В предыдущем патенте утверждалось, что компания Apple изучает идею непрерывного, округлого дисплея для будущей модели часов — и растягиваемый экран может помочь в достижении этой цели. Помимо этого, в патенте говорится о "встроенной системе, где электронное оборудование с дисплеем устанавливается в киоске или автомобиле, а значит, технология может быть адаптирована для использования в более крупных устройствах.

Однако, наиболее ожидаемым новшеством является складной iPhone. Отчеты предполагают, что до появления iPhone Fold или Flip, возможно, придется подождать до 2027 года, что дает компании достаточно времени для совершенствования технологии для применения на таких устройствах.