Apple может отказаться сотрудничать с российскими властями, что приведет к запрету на продажу ее продукции в России уже с 1 сентября 2025 года.

С 1 сентября 2025 года в России могут запретить продавать продукцию Apple, включая ее культовые смартфоны iPhone, планшеты iPad и ноутбуки MacBook.

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Эта новость стала результатом попыток правительства России заставить Apple разместить свой российский магазин приложений RuStore в экосистеме Apple. Однако ведущие эксперты сомневаются, удастся ли преодолеть бюрократические препятствия и заручиться поддержкой американского гиганта.

По словам Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, Apple вряд ли пойдет навстречу российским властям. Причина проста - компания ушла из России еще в 2022 году, и сейчас ее продукция находится на российском рынке только благодаря параллельному импорту.

Размещение RuStore в устройствах Apple кажется маловероятным, поскольку согласно российскому законодательству, магазин должен внести депозит в размере 1 миллион евро. Однако, если российский разработчик согласится внести эту сумму, магазин станет европейским, а не российским.

В результате возможны несколько сценариев. Apple может отказаться сотрудничать с российскими властями, что приведет к запрету на продажу ее продукции в России уже с 1 сентября 2025 года. Другая возможность — отмена санкций, что позволит Apple вернуться на российский рынок и соблюдать местные законы.

Наконец, существует вероятность, что Apple и российские власти придут к какому-то соглашению. Например, Apple может временно освободить российских разработчиков от необходимости вносить депозит. Однако аналитики считают, что отказ от продукции Apple более вероятен.

Если запрет вступит в силу, спрос на iPhone в России резко упадет, и пользователи перейдут на продукцию других брендов. Это станет серьезным ударом по популярности Apple на одном из крупнейших рынков в мире.