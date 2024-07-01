Samsung готовится представить только планшеты Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra

Согласно последней информации, Samsung в своей новой линейке планшетов может отказаться от базовой модели. В последние годы она выпускала три модели, но теперь могут быть представлены только Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra. Причина в том, что младшая модель никогда не пользовалась большим спросом. К тому же конкурирующая Apple выпустила два варианта планшета iPad M4. Именно с ними Samsung собирается конкурировать.

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Изображения Galaxy Tab S10 Ultra показывают, что южнокорейский производитель не собирается радикально менять дизайн своего планшета. У компании вряд ли получится превзойти iPad Pro в качестве экранов, поскольку Apple предлагает высококачественные панели Tandem OLED. Были слухи об использовании процессоров MediaTek Dimensity 9300+ по причине того, что стоимость мобильных процессоров Qualcomm постоянно увеличивается и делает их использование производителями невыгодным.

Какой бы процессор Samsung ни выбрала, ни один чип под Android не сравнится с производительностью и эффективностью Apple M4. Диагональ экранов новых планшетов Samsung должна быть 12,4 и 14,6 дюйма. Их анонс ожидается уже в ближайшее время.