Новые рендеры показывают дизайн и цветовые варианты Galaxy Z Fold 6 и Flip 6

Появилась информация о цветовых решениях Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 всего за несколько недель до мероприятия Unpacked.

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Новые рендеры показывают дизайн и цветовые варианты Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Изображения, опубликованные на сайте X, можно отнести к заслугам популярного инсайдера Эвана Бласса, а также WinFuture, что дает возможность взглянуть на полный дизайн раскладушки и ее цветовые оттенки.

Z Fold 6 имеет более коробчатый дизайн, который соответствует предыдущим предположениям, с более тонкими рамками и менее заметными шарнирами, как говорилось в предыдущих отчетах. Объективы камер также имеют черное кольцо на задней панели, а сам телефон представлен в трех различных цветовых вариантах: серый, темно-синий и розовый, что значительно отличается от привычного нам Z Fold 5. Соотношение сторон как внутреннего дисплея, так и крышки телефона будет значительно шире, чем у Fold 5.

Z Flip 6, с другой стороны, будет предлагаться в четырех оттенках: Серебристый, Синий, Желтый и Зеленый, причем серебристый тон напомнит нам о титаново-сером цвете Galaxy S24 Ultra. Как утверждали предыдущие источники, дизайн будет похож на предшественника с относительно большей крышкой экрана и кольцами задней камеры, подобранными по цвету, что визуально выделяет его на фоне других устройств.

Камера, как ожидается, будет увеличена до 50 мегапикселей, что значительно выше, чем у текущего варианта, и мы надеемся, что время автономной работы также будет лучше.

Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и, возможно, будут оснащены функциями Galaxy AI, что будет способствовать повышению цены на серию складных устройств в этом году.

В то же время появились новости о новом варианте Z Fold 6 "Slim", более легком и тонком, который может иметь относительно более низкую цену и который, как ожидается, будет выпущен в этом году.

Если вы планируете посмотреть мероприятие в прямом эфире, Samsung проведет Unpacked 10 июля в Париже, и оно начнется в 9 утра по восточному времени и в 6 утра по тихоокеанскому.





На мероприятии мы увидим официальную презентацию Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, а также другие продукты, такие как Galaxy Watch 7, Galaxy Ring.