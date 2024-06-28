Уязвимость в Moveit может быть легко использована

Компания Progress Software обнаружила критическую уязвимость в своём приложении для управления передачей файлов под названием Moveit. Похожий инцидент уже был здесь год назад, когда опасности подверглись миллионы пользователей интернета. Они стали мишенями атак с использованием внедрения SQL.

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На этот раз пользователям рекомендуется установить последнюю версию приложения, чтобы избежать угрозы со стороны уязвимости CVE-2024-5806. Её оценили на 9,1 по 10-бальной системе. Уязвимость найдена в модуле SFTP Moveit Transfer, который представляет собой сторонний компонент. Злоумышленники смогут обойти процесс аутентификации и получать доступ к пользовательским данным.

Уязвимость присутствует в версиях программы 2023.0, 2023.1 и 2024.0. Через несколько часов после публикации этой информации злоумышленники уже начали атаки на крупные организации и корпоративные компьютеры.