Forza Horizon 4 исчезнет из продаж 15 декабря, а дополнения из цифровых магазинов уже пропали

Аркадный гоночный симулятор Forza Horizon 4 прекратит своё существование на цифровых площадках Microsoft Store и Steam 15 декабря.

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Заключительный внутриигровой фестиваль начнётся 25 июля и завершится 22 августа. После его окончания плейлист станет недоступным, и игроки больше не смогут заработать достижения, связанные с этим событием. Ежедневные и еженедельные испытания останутся активными.

25 июня все дополнения были удалены из цифровых магазинов. Те, кто желает приобрести дополнительный контент, смогут сделать это через расширенные издания, которые будут продаваться с существенной скидкой. В Steam в настоящее время скидка составляет 80%.

Forza Horizon 4, разработанная Playground Games и изданная Microsoft Studios, представляет собой аркадный гоночный симулятор с открытым миром. Игра дебютировала в 2018 году и сразу же завоевала признание критиков и игроков благодаря своему увлекательному геймплею, красочной графике и разнообразию автомобилей. Действие игры происходит в Великобритании, где смена времен года оказывает влияние на игровые условия и трассы.

Forza Horizon 4 получила высокие оценки от игровых изданий. На Metacritic средний балл игры составляет 92 из 100, что свидетельствует о её качестве и популярности. Игроки и критики отмечают динамичную погоду, реалистичную физику вождения и широкий выбор транспортных средств как основные достоинства игры.

Если вы ещё не успели насладиться этим автосимулятором, у вас есть последняя возможность приобрести его и его дополнения до 15 декабря.