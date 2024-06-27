Браузер Opera One будет обновлён

Компания Opera начала процесс тестирования своего флагманского браузера под названием Opera One. Версия R2 доступна в канале разработчиков, что даёт пользователям возможность ознакомиться с новыми возможностями управления мультимедийным контентом, разделением экрана и улучшенным ИИ.

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Браузер даёт возможность быстро возобновлять и приостанавливать мультимедийный контент. Для этого необходимо навести курсор на боковую панель, оставаясь на открытой в данный момент вкладке. Также браузер может автоматически приостанавливать и запускать воспроизведение. В окне режима «Картинка в картинке» можно приостанавливать, перематывать, пропускать вперёд, заглушать звук и выполнять другие действия с открытым видео.

В этом браузере появятся сгенерированные ИИ графические темы с настраиваемым динамическим задним планом и звуковыми элементами. ИИ Aria получит поддержку генерации изображений и голосового вывода. Помощник умеет описывать содержимое страницы и переводить контент.

Появилось разделение экрана, позволяющее смотреть одновременно две вкладки. Для этого достаточно перетащить вкладку в сторону. Следы вкладок позволяют находить недавно просмотренные вкладки. Для каждой вкладки можно назначать свой смайл для персонализации.

Финальный вариант браузера ожидается ближе к концу года. Он будет доступен на Windows, macOS и Linux.