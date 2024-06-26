Закон вступил в силу с 1 марта 2024 года.

Роскомнадзор требует от Opera и Google, а также от разработчика расширения для обхода блокировок Censor Tracker ограничить работу плагина на территории России.

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Ведомство выявило наличие плагина, содержащего информацию о способах обхода блокировок, в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome, после чего добавило ссылки на него в Единый реестр запрещённой информации. РКН направил требования компаниям и разработчику о необходимости ограничить доступ к незаконным материалам.

Запрет на распространение информации, пропагандирующей средства обхода блокировок для доступа к незаконному контенту, вступил в силу с 1 марта 2024 года в России. Роскомнадзор отметил, что настоящий момент компании ещё не выполнены требования ведомства. В случае неудаления запрещённой информации, ведомство рассмотрит возможность привлечения компаний к ответственности в соответствии с действующим законодательством России.

За несоблюдение требований Роскомнадзора по удалению незаконного контента предусмотрена административная ответственность по статье 13.41 КоАП РФ. Штрафы могут составить от 800 тыс. до 4 млн рублей, а при повторном нарушении — оборотные штрафы в размере от 5 до 10 % годовой выручки компании.