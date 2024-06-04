Разработчики браузера Opera представили для своего веб-обозревателя новую оригинальную возможность, позволяющую упростить работу со вкладками.

Новая функция, на первый взгляд, может показаться спорной. Идея в том, чтобы каждой вкладке стало возможно присвоить какой-либо смайлик или значок. Нововведение получило название Tab Emojis и в других браузерах пока не встречалось.

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Наведите курсор на любую вкладку, чтоб появилась подсказка. На ней сразу же будет отображено несколько различных иконок, любую из которых можно использовать в качестве отметки для вкладки. Если этого мало, то по нажатию «+» откроется обширный каталог значков, и подходящий можно поискать уже там.

Хотя ценность нововведения может быть весьма сомнительной, в некоторых ситуациях оно действительно пригодится. Например, если у вас открыто много вкладок из одного источника и разбираться в них становится уже тяжело. В этом случае значки здорово помогают отметить наиболее важные для вас вкладки:

Панель вкладок браузера, где на несколько табов была установлена метка.



Таким образом, визуально сориентироваться получается быстрее, чем подводить ко всем табам курсор и читать описания.

По доступному списку значков предусмотрен встроенный поиск, есть запоминание вашего выбора, а уже установленные на вкладки метки можно поменять или убрать полностью.

Примечательно, что данное новшество «прилетело» внезапно. Для него даже не выпускали новую крупную версию, а обновили имеющийся выпуск Opera 110. Функция появляется в браузере, начиная с обновления 110.0.5130.64. Так как это первое её появление, то наверняка возможны баги, да и саму идею в будущем разработчики ещё будут доводить до ума.

Выбор значков для удобства разделён на категории.



Со своей стороны заметим, что это не первое действие Opera, направленное на улучшение работы со вкладками. В браузере, например, уже достаточно давно есть функции «острова» и «пространства», позволяющие осуществлять группировку табов тем способом, который для вас более предпочтителен.

Также Opera предлагает удобную возможность возвращаться на предыдущую просмотренную вкладку с помощью одновременного нажатия Ctrl+Tab. А если удерживать Ctrl и уже потом нажимать Tab, то появится оригинальный визуальный интерфейс для просмотра всех вкладок. Наконец, весьма удобен показ списка страниц с такого же домена, который появляется при наведении курсора на вкладку.

Разумеется, работой со вкладками браузер не ограничивается. Opera сейчас ведёт работу по интеграции в свой веб-обозреватель наиболее передовых нейросетей Google Gemini. Причём как для работы с текстом, так и для графики. Сценариев применения здесь может быть достаточно много. Будем надеяться, что, когда функции появятся, воспользоваться ими можно будет и из России.