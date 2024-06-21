Чат-бот ChatGPT следующего поколения станет ещё умнее

Популярность алгоритмов искусственного интеллекта продолжает расти, и от них ждут всё большего. Было немало слухов относительно возможностей будущего GPT-5, но все они были неофициальными. Теперь технический директор OpenAI Мира Мурати в своём интервью прояснила некоторые вопросы. По её словам, переход от GPT-4 к GPT-5 напоминает переход из школы в институт. При этом GPT-3 находится на уровне дошкольного возраста.

Появление GPT-5 должно состояться примерно через полтора года. Это означает, что релиз случится ближе к концу 2025 года или в начале 2026 года.

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Первые слухи о существовании GPT-5 появились в конце прошлого года. Некоторые предполагали, что он появится в конце нынешнего года. Вместо этого был представлен GPT-4o, где не было сделано качественного скачка.

Ранее главный технический директор Microsoft Кевин Скотт также говорил, что системы искусственного интеллекта следующего поколения смогут сдавать экзамены на степень доктора наук за счёт улучшений в операциях памяти и рассуждений. Правда, это относится только к некоторым задачам. В остальных столь высокого уровня навыков пока не будет.