Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Языковая модель GPT-4 прошла тест Тьюринга
В данном случае в исследовании принимало участие 500 человек. Каждый из них общался с каждым из четырех собеседников по пять минут и затем должен был высказать свое мнение относительно того, был ли этот собеседник человеком или машиной.

Тест Тьюринга, предложенный Аланом Тьюрингом, является одной из ключевых проверок способности машины демонстрировать интеллект, неотличимый от человеческого. В этом тесте участники общаются с собеседником через компьютер, не зная, является ли он человеком или машиной.

реклама

В недавнем исследовании, опубликованном на Arxiv.org, принимали участие 500 человек. Они общались с четырьмя разными собеседниками по пять минут и затем оценивали, кто из них является человеком, а кто — машиной.

Участники теста:

  • GPT-4
  • GPT-3.5
  • Программа ELIZA из 60-х годов
  • Живой человек

Старейшая из участвующих программ, ELIZA, была признана человеком лишь 22% участников. Это неудивительно, учитывая её ограниченные возможности и примитивный алгоритм.

Модель GPT-3.5 была значительно успешнее: 50% участников посчитали её человеком. Это свидетельствует о значительном прогрессе в развитии языковых моделей.

Наибольшее впечатление произвела GPT-4: 54% участников ошибочно приняли её за человека. Этот результат показывает, что GPT-4 успешно проходит тест Тьюринга, демонстрируя высокий уровень понимания и генерации естественного языка. Настоящего человека распознали 67% участников.

Участники теста также оценивали свою уверенность в принятии решения по шкале от 0 до 100. Средние показатели уверенности были следующими:

  • GPT-4 - 70%
  • GPT-3.5 - 65%
  • ELIZA - 90%
  • Живой человек - 80%

Высокий уровень уверенности при оценке ELIZA можно объяснить её предсказуемыми и ограниченными ответами, которые легко отличить от человеческих.

Исследование демонстрирует значительный прогресс в развитии языковых моделей. Успех GPT-4 в тесте Тьюринга свидетельствует о том, что машины становятся всё более способными к имитации человеческого общения. Это открывает новые горизонты для применения искусственного интеллекта в различных областях, от клиентской поддержки до творческих индустрий.

Достижения GPT-4 показывают, что мы находимся на пороге революции в области искусственного интеллекта. С каждым новым поколением языковые модели становятся всё более продвинутыми, что ставит перед обществом новые вопросы о взаимодействии человека и машины, а также о будущем этических и правовых аспектов использования ИИ.

#искусственный интеллект #gpt-4 #gpt-3.5
+
Написать комментарий (0)
Apple высмеивает фиаско Microsoft с ИИ-функцией Recall
Restaurant Business: ИИ больше не будет принимать заказы в Макдональдсе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
+
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
2
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
1
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
48
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
8
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
70
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
18
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Мое мнение о сериале Fallout
21
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
21
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
5

Сейчас обсуждают

World Trailer
23:29
Игра может грузить CPU до 100%? может! Приложения могут? могут! Вот и ОС дайте хоть 10% :D Привыкайте оконщики ))
Баг в Windows 11 Insider Preview уже несколько недель вызывает повышенную нагрузку на процессор
SlyBiBi
23:26
Ни о чём ...
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Midnight Sun
23:22
Вы - да, 100%
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
32Влад32
23:21
Когда менять? Как не станет жалко потраченных на нее денег - сразу покупайте.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Red Line
23:20
Это не ответ эксперта, ты любитель?
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
Red Line
23:20
Весь мир 95-й квартал, а мы в нем пешки.
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
l33t_h4x00r
23:19
Маск , не стесняйся , давай сразу про печать на лоб и на правую руку
По мнению Маска, в будущем люди перейдут на использование мозговых имплантов вместо смартфонов
Chingizid
23:17
Автор баран? Есть деньги, хочу и меняю на новое просто потому что хочу и цена не волнует.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Акшай Кумар
23:17
Юра, что ты несёшь? Память последние 15 лет стоит копейки.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Дамен Мершед
23:14
У меня 4х4 16гб . Скажу одну вещь, что пока ps5 с 16 гб озу будет актуальна, будет и актуально и 16 гб на пк
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем