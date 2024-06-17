В данном случае в исследовании принимало участие 500 человек. Каждый из них общался с каждым из четырех собеседников по пять минут и затем должен был высказать свое мнение относительно того, был ли этот собеседник человеком или машиной.

Тест Тьюринга, предложенный Аланом Тьюрингом, является одной из ключевых проверок способности машины демонстрировать интеллект, неотличимый от человеческого. В этом тесте участники общаются с собеседником через компьютер, не зная, является ли он человеком или машиной.

реклама

В недавнем исследовании, опубликованном на Arxiv.org, принимали участие 500 человек. Они общались с четырьмя разными собеседниками по пять минут и затем оценивали, кто из них является человеком, а кто — машиной.

Участники теста:

GPT-4

GPT-3.5

Программа ELIZA из 60-х годов

Живой человек

Старейшая из участвующих программ, ELIZA, была признана человеком лишь 22% участников. Это неудивительно, учитывая её ограниченные возможности и примитивный алгоритм.

Модель GPT-3.5 была значительно успешнее: 50% участников посчитали её человеком. Это свидетельствует о значительном прогрессе в развитии языковых моделей.

Наибольшее впечатление произвела GPT-4: 54% участников ошибочно приняли её за человека. Этот результат показывает, что GPT-4 успешно проходит тест Тьюринга, демонстрируя высокий уровень понимания и генерации естественного языка. Настоящего человека распознали 67% участников.

Участники теста также оценивали свою уверенность в принятии решения по шкале от 0 до 100. Средние показатели уверенности были следующими:

GPT-4 - 70%

GPT-3.5 - 65%

ELIZA - 90%

Живой человек - 80%

Высокий уровень уверенности при оценке ELIZA можно объяснить её предсказуемыми и ограниченными ответами, которые легко отличить от человеческих.

Исследование демонстрирует значительный прогресс в развитии языковых моделей. Успех GPT-4 в тесте Тьюринга свидетельствует о том, что машины становятся всё более способными к имитации человеческого общения. Это открывает новые горизонты для применения искусственного интеллекта в различных областях, от клиентской поддержки до творческих индустрий.

Достижения GPT-4 показывают, что мы находимся на пороге революции в области искусственного интеллекта. С каждым новым поколением языковые модели становятся всё более продвинутыми, что ставит перед обществом новые вопросы о взаимодействии человека и машины, а также о будущем этических и правовых аспектов использования ИИ.