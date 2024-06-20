Обладатели iPhone любят общаться в мессенджерах и выходить в интернет

Популярность видеоконтента продолжает увеличиваться, но у владельцев iPhone всё ещё находятся занятия поинтереснее. Аналитическая компания CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) рассказала о восьми сценариях применения iPhone среди владельцев в США. 74% из них смотрят видеоролики не меньше пары раз в день.

Намного чаще люди переписываются и посещают веб-сайты: 95% и 94% обладателей iPhone делают это хотя бы раз в день. На съёмку и редактирование фотографий приходится 61% занятий. Играть предпочитают 64% владельцев iPhone.

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Это означает, что фотографируют или редактируют фотографии каждый день три из пяти обладателей iPhone. С электронной почтой работает 81% опрошенных, разговаривают по телефону 80%, слушают музыку 71%.

Недавний анонс Apple Intelligence может повлиять на работу с аппаратами iPhone. Функции искусственного интеллекта Apple включают в себя умные ответы на электронные письма, инструменты помощи в написании писем и краткое изложение содержимого писем. Появление подобных инструментов может повысить популярность мессенджеров и электронной почты среди обладателей iPhone.