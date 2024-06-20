Ранее iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могли записывать 3D-видео в Apple Vision Pro с помощью стандартного приложения камеры в iOS 17.

Презентация новых продуктов от компании Apple на конференции WWDC 2024 была сфокусирована на обновлениях и интеграции функций искусственного интеллекта в iOS 18. С выходом VisionOS 2 компания делает шаг вперед в области пространственных вычислений, позволяя преобразовывать 2D изображения в пространственные фотографии с большей глубиной и размером с помощью передового машинного обучения. Ранее заявленное партнерство между Apple и Canon в разработке беззеркальных камер для создания пространственного видео продолжается. И нововведения расширяют возможности для записи пространственного видео для сторонних программ, поддерживающих iPhone 15 Pro или Pro Max в iOS 18.

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До этого iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имели возможность записывать 3D пространственное видео для Apple Vision Pro с помощью стандартного приложения камеры, доступного с версии iOS 17.2. Однако сторонние приложения не имели доступа к этой возможности. Теперь с iOS 18 эта функция будет доступна и для сторонних приложений.

Apple объявила на конференции WWDC 2024 о запуске API для разработчиков, что позволит им создавать пространственное видео через любое приложение камеры. API включено в доступные платформы камер, которое упростит использование этой опции разработчиками.

Для создания пространственного видео камера должна быть ориентирована вертикально, что делает главный сверхширокоугольный объектив iPhone 15 Pro ключевым для записи деталей глубины. Эта функция доступна только для моделей Pro из-за особенностей их камер.

Впредь в моделях iPhone 16 и iPhone 16 Plus изменится расположение камер на вертикальное, что позволит ожидать поддержки пространственного видео во всех моделях. Компания планирует расширить рынок Vision Pro на различные страны и разрешить сторонним приложениям внедрять дополнительные функции, такие как фильтры.

iOS 18 находится на стадии предварительной бета-версии и будет выпущен для публичного использования осенью.