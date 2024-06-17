Также сообщается, что компания может внедрить компоненты, созданные на 3D-принтере

Ожидается, что следующее поколение Apple Watch Series 10 будет иметь более стройный корпус и увеличенный экран по сравнению с предыдущими моделями Series 9. Известно также, что Apple собирается внедрить в свои умные часы компоненты, созданные на 3D-принтере, чтобы уменьшить издержки производства.

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Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо подтверждает слух о том, что Apple Watch Series 10 могут быть несколько тоньше предыдущей версии на 10-15%. Также недавний отчет свидетельствует о том, что будущие модели iPhone, MacBook и Watch Series 10 будут иметь более узкие рамки в соответствии с новым дизайном Apple, который впервые был представлен на iPad Pro M4.

Помимо того, что новые Apple Watch Series 10 будут иметь более тонкий дизайн, их размеры экранов увеличатся с текущих 41 мм и 45 мм в Series 9 примерно до 45 мм и 49 мм в будущей модели. Что касается Apple Watch Ultra следующего поколения, то, по словам Куо, они будут похожи на текущую модель, но возможно, Apple добавит новый вариант темного/черного цвета.

Интересным слухом о Apple Watch Series 10 является то, что это могут быть первые умные часы, которые будут использовать компоненты с 3D-печатью. Согласно отчету от Куо, Apple уже успешно испытывала детали, напечатанные на 3D-принтере, и внедрение этой технологии в новые модели часов повысит производственную эффективность. Поставщиком этих компонентов, созданных на 3D-принтере, станет компания BLT.