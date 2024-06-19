Продажи гарнитуры смешанной реальности Apple стартовали не слишком хорошо. Теперь цена на Apple Vision должна быть существенно снижена.

Производитель iPhone сворачивает разработку топовой модели, сообщает издание The Information. Сейчас разработка модели Pro приостановлена. А пока Apple хочет сосредоточиться только на разработке более дешевой модели гарнитуры.





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Apple не хочет урезать в гарнитуре слишком много функций в пользу цены. Кроме того, компания не хочет отказываться от высококачественных компонентов дисплея, которые являются одними из самых дорогих частей очков в более дешевой модели.

Можно предположить, что самая простая версия гарнитуры Apple будет иметь меньше камер, более дешевые динамики и более простое оголовье для крепления устройства. Сокращение количества компонентов также должно отразиться на весе устройства.

Apple рассчитывает получить за более дешевую гарнитуру смешанной реальности примерно $1600. Согласно отчету The Information, компания хочет, чтобы ее умные очки стоили примерно так же, как дорогой iPhone. Vision Pro в настоящее время стоит не менее $3500.

Запуск Vision Pro в США прошел для Apple не очень хорошо. Вскоре после начала поставок появились сообщения о том, что многие покупатели возвращали свои Vision Pro в течение двухнедельного периода возврата Apple. Кроме того, некоторые копии устройства предлагались на частных онлайн-торговых площадках по цене ниже официальной.

Причиной этого плохого старта иногда назывался неоптимальный пользовательский опыт. Еще один момент для критики: очки пока не подходят для повседневного использования; в некоторых отчетах об испытаниях говорится, что еще требуется много доработок.

Кроме того, многие распространенные приложения недоступны для Vision Pro. Например, приложения для YouTube, Spotify и Google, такие как «Почта» и «Календарь», до сих пор недоступны даже спустя год после презентации.

В последние месяцы неоднократно появлялись сообщения о том, что Apple сократила производство Vision Pro из-за низкого спроса. Так, в мае стало известно, что поставщик основных компонентов сократил производство на 50%.

Буквально на прошлой неделе Apple объявила, что будет запускать Vision Pro за пределами США, включая европейские страны, Францию, Германию и Великобританию. Про Россию информации нет.