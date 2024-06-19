Производитель iPhone сворачивает разработку топовой модели, сообщает издание The Information. Сейчас разработка модели Pro приостановлена. А пока Apple хочет сосредоточиться только на разработке более дешевой модели гарнитуры.
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Apple не хочет урезать в гарнитуре слишком много функций в пользу цены. Кроме того, компания не хочет отказываться от высококачественных компонентов дисплея, которые являются одними из самых дорогих частей очков в более дешевой модели.
Можно предположить, что самая простая версия гарнитуры Apple будет иметь меньше камер, более дешевые динамики и более простое оголовье для крепления устройства. Сокращение количества компонентов также должно отразиться на весе устройства.
Apple рассчитывает получить за более дешевую гарнитуру смешанной реальности примерно $1600. Согласно отчету The Information, компания хочет, чтобы ее умные очки стоили примерно так же, как дорогой iPhone. Vision Pro в настоящее время стоит не менее $3500.
Запуск Vision Pro в США прошел для Apple не очень хорошо. Вскоре после начала поставок появились сообщения о том, что многие покупатели возвращали свои Vision Pro в течение двухнедельного периода возврата Apple. Кроме того, некоторые копии устройства предлагались на частных онлайн-торговых площадках по цене ниже официальной.
Причиной этого плохого старта иногда назывался неоптимальный пользовательский опыт. Еще один момент для критики: очки пока не подходят для повседневного использования; в некоторых отчетах об испытаниях говорится, что еще требуется много доработок.
Кроме того, многие распространенные приложения недоступны для Vision Pro. Например, приложения для YouTube, Spotify и Google, такие как «Почта» и «Календарь», до сих пор недоступны даже спустя год после презентации.
В последние месяцы неоднократно появлялись сообщения о том, что Apple сократила производство Vision Pro из-за низкого спроса. Так, в мае стало известно, что поставщик основных компонентов сократил производство на 50%.
Буквально на прошлой неделе Apple объявила, что будет запускать Vision Pro за пределами США, включая европейские страны, Францию, Германию и Великобританию. Про Россию информации нет.