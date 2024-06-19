Android 15 добралась до отметки Platform Stability

Во вторник состоялся релиз очередной предварительной версии системы Android 15, что означает достижение важной вехи — стабильности платформы. Если кто-то не решался опробовать Android 15 на своём устройстве, теперь это можно сделать относительно безопасно. Если проблемы в работе и возникнут, то не критические.

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Сейчас Google занимается устранением последних ошибок и делает Android 15 пригодной для каждодневного использования. В третьей бета-версии появилась поддержка одноступенчатых паролей. Разработчики приложений смогут без проблем включать в свои продукты биометрическую защиту в виде отпечатка пальца или лицевой разблокировки.

Получив в своё распоряжение эту бета-версию, энтузиасты смогут изучить её код и в ближайшие дни рассказать о том, о чём Google молчала. Уже сообщалось, что система сможет автоматически удалять неудачные отпечатки пальцев и образы лица, если разблокировка с ними не срабатывает.