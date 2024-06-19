Система Android 15 сможет перенастраивать биометрические данные для более точной разблокировки

В современных Android-смартфонах почти по любой цене имеется поддержка биометрической аутентификации. У большинства аппаратов есть сканер отпечатков пальцев, на многих есть также лицевая разблокировка. Однако, в зависимости от ценовой категории, качество распознавания может сильно отличаться из-за разных используемых технологий и других факторов. На форумах можно встретить немало жалоб пользователей на работу распознавания. Обычно решением проблем является повторная регистрация лица или отпечатков пальцев. Новая система Android 15 сможет поспособствовать этому.

В последней бета-версии Android 15 был обнаружен код, который показывает автоматическое определение плохой работы отпечатка или снимка лица. Система автоматически удалит их и предложит ввести заново. Будет показано уведомление о том, что модель лица или отпечаток пальцев «Работали плохо и были удалены, поэтому нужно настроить их заново для разблокировки устройства».

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При желании пользователи вручную могут удалять снимок лица или отпечаток в разделе «Настройки» > «Безопасность и конфиденциальность» > «Разблокировка устройства» > «Разблокировка по отпечатку и лицу». Здесь выбираются «Разблокировка по лицу» или «Разблокировка по отпечатку» и затем кнопка «Удалить модель лица» или иконка корзины соответственно. Однако сами пользователи могут не понять, что необходимо зарегистрировать лицо или отпечаток заново.

Android автоматически будет отслеживать сбои при попытке войти в систему и поймёт, когда нужно поменять отпечаток или лицо. Неизвестно, сколько раз попытка входа должна оказаться неудачной, прежде чем Android удалит проблемные данные.

В ближайшее время ожидается появление Android 15 Beta 3.