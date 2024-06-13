Samsung расширяет доступность своих часов

Мероприятие Samsung Unpacked запланировано на июль, но уже сейчас южнокорейский производитель решил анонсировать свои доступные по цене умные часы Galaxy Watch FE. Они обладают рядом возможностей премиальных часов, но доступны более широкому кругу покупателей.

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Новые часы напоминают любую модель Samsung последних лет. Они обладают алюминиевым корпусом размером 40 мм с панелью AMOLED с диагональю 1,2 дюйма. Разрешение здесь составляет 396 x 396, поддерживается постоянно активный дисплей. Сверху для защиты установлено сапфировое стекло, чтобы не было царапин он каждодневного ношения.

Как и полагается умным часам, эти умеют отслеживать показатели организма. Сенсор Samsung BioActive следит за физической активностью и показателями сна. Функция «Оповещение о пульсе» расскажет об отклонениях в частоте сердечных сокращений. Есть также отслеживание нерегулярного сердцебиения. Можно проводить свыше сотни тренировок, снимать электрокардиограмму, пользоваться инструментом Samsung Body Composition для отслеживания количества жира в организме, индекса массы тела и других параметров. Можно пожалеть лишь об отсутствии отслеживания уровня кислорода в крови и температуры.

Часы работают на процессоре Exynos W920, 2021 года, как в Galaxy Watch 4. Объём оперативной памяти составляет 1,5 ГБ, хранилище 16 ГБ.

Другим шагом назад стал аккумулятор. Ёмкость у него 247 мАч, что намного уступает Galaxy Watch 6 с ёмкостью 425 мАч.

Поддерживается стандарт связи Bluetooth 5.0, LTE, NFC, GPS, защита от пыли и воды 5ATM и IP68, есть рейтинг военного уровня MIL-STD-810G. Установлена система Wear OS с оболочкой Samsung One UI 5 Watch. Часы весят 25,9 г и предлагаются в чёрном, розово-золотом и серебряном цветовых вариантах.

Стоимость часов составляет $200 за версию Bluetooth/Wi-Fi, а вариант с LTE стоит $250. Это делает их в полтора раза дешевле по сравнению с Galaxy 6. Более дешёвый вариант поступит в продажу 24 июня, а версия с LTE только в октябре.