Новинка может получить версии с 8 и 12 ГБ ОЗУ.

Доступная модель смартфона Samsung серии Galaxy S24 может дебютировать раньше, чем ожидалось, на что указывает её появление в базе данных Geekbench, сообщается в материале сайта GSMArena.

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Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Как следует из базы данных Geekbench, тестируемый экземпляр Samsung Galaxy S24 FE оснащён чипсетом, характеристики которого соответствуют чипу Exynos 2400, указывая на глобальную версию устройства. Отмечается, что 10-ядерный чипсет в данном тесте, судя по всему, работал с пониженными тактовыми частотами ядра Cortex-X4 — если при стандартных условиях ядро функционирует на частоте 3.2 ГГц, то в данном случае было указано значение 3.1 ГГц, что может свидетельствовать о применении режима «Light Performance».

Остальные же параметры чипа вполне ожидаемы — кластеры Cortex-A720 работали на частотах 2.9 и 2.6 ГГц для конфигураций из двух и трёх ядер соответственно, а четыре ядра Cortex-A520 функционировали на частоте 2.0 ГГц. В представленном тесте устройство набрало 2047 и 6289 баллов при однопоточной и многопоточной нагрузках.

Источник фото: GSMArena/Geekbench

Кроме того, тестируемое устройство работало под управлением операционной системы Android 14 и было снабжено 8 ГБ оперативной памяти, но предыдущая утечка свидетельствует о возможном существовании версии с 12 ГБ ОЗУ, а также вариаций с накопителем объёмом 128 ГБ (UFS 3.1) и 256 ГБ (UFS 4.0).

Ранее предполагалось, что Samsung Galaxy S24 FE будет представлен лишь в конце текущего года, но появление устройства в базе данных Geekbench может свидетельствовать о более раннем дебюте новинки — вполне возможно, что это случится уже в июле.