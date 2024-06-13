Galaxy Tab S10 Plus посетил бенчмарк Geekbench

Компания Samsung в ближайшем будущем собирается представить смартфон среднего ценового сегмента Galaxy S24 FE. Кроме того, база данных бенчмарка Geekbench показывает, что готовится к релизу и планшет. Речь идет о модели Galaxy Tab S10 Plus.

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Планшет получил модельный номер SM-X828U. Запись в базе данных организации IMEI подтверждает, что это Tab S10 Plus. Присутствие в модельном номере в конце буквы U означает, что планшет будет продаваться в США, также есть версии с номерами SM-X826B и SM-X826N. Это будут международная версия и версия для Южной Кореи соответственно.

Geekbench показывает, что планшет оснащен премиальным процессором MediaTek Dimensity 9300+. Samsung в течение многих лет в своих дорогостоящих планшетах Tab S использовала чипы Snapdragon, однако на этот раз было принято другое решение.

Этот чип восьмиядерный с одним ядром Cortex-X4 на частоте 3,25 ГГц, тремя Cortex-X4 2,85 ГГц и четырьмя Cortex-A720 2 ГГц. Графика, скорее всего, будет Mali-G720 Immortalis MP12. Результаты тестирования показали 2141 балл в одноядерном и 6952 балла в многоядерном тестах. Объём оперативной памяти планшета составляет 12 ГБ, установлена операционная система Android 14.

Не исключено, что планшеты будут выпускаться в двух версиях. Однако, второй версией необязательно будет Snapdragon, поскольку Samsung может использовать собственные чипы Exynos.

Также известно, что будет представлен Tab S10 Ultra и стандартный вариант Galaxy Tab S10.