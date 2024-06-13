Honda Civic Hybrid нового поколения начинают поступать в продажу

После анонса в мае обновлённых моделей Civic и Civic Hybrid, Honda поделилась информацией о ценах и экономии топлива в них. Главной новостью можно считать появление гибридной версии, самой мощной из всех, за исключением Type R. При мощности в 200 л.с. и крутящем моменте в 314 Нм, она обладает внушительным потенциалом с одновременной впечатляющей экономией топлива.

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Официальные рейтинги EPA показывают, что седаны Sport Hybrid и Sport Touring Hybrid могут достигать 4,7/5/4,8 литров на 100 км в городском/шоссейном/смешанном циклах. Это заметно лучше, чем у предыдущего 1,5-литрового турбодвигателя и существенно экономичнее, чем у базового 2,0-литрового двигателя в комплектациях LX и Sport. Базовый двигатель стал более экономичным благодаря циклу Аткинсона и перенастроенной вариаторной коробке передач (CVT).

Honda пока не назвала цены и экономию топлива своего хэтчбека. Более спортивный кузов появится в дилерских центрах летом. Обновления 2025 Civic Si и Type R будут представлены позже. Несмотря на экономию топлива, Honda обещает, что новый гибрид быстрее старого 1,5-литрового турбо и имеет большее ускорение. Электрифицированные модели имеют самые низкие уровни NVH (шум, вибрация и жёсткость) в линейке. Гибридные модели оснащены системой активного шумоподавления, а Sport Touring ещё и резонаторами колёс.

Цены стартуют от $25345 за седан LX на ($1395 дороже модели 2024 года). Sport продаётся за $26250 на ($700 дороже). Все модели Sport имеют чёрные 18-дюймовые колеса и тёмную внешнюю отделку, а Sport Hybrid за $28750 добавляет подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль и люк. Sport Touring Hybrid за $31750 имеет эксклюзивный дизайн колес с машинной отделкой, кожаные сиденья и увеличенный 9-дюймовый сенсорный экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

Civic Sport Touring Hybrid стал первым Civic со встроенными функциями Google, включая Карты Google, Google Play и Google Assistant. Порты USB-C спереди есть во всех комплектациях. Можно выбирать из четырёх новых цветов: синий Blue Lagoon Pearl (только седан), жёлтый Sand Dune Pearl (только хэтчбек), серебряный Solar Silver Metallic и серый Urban Gray Pearl. Внутри гибридные модели могут иметь серую цветовую схему интерьера.

Honda улучшила и стандартный пакет безопасности. Все комплектации Civic получили систему помощи при смене полосы движения с предупреждением о перекрёстном движении сзади. Пакет помощи водителю Honda Sensing тоже стал стандартом и включает систему экстренного торможения с обнаружением пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, предупреждение о фронтальном столкновении и другие возможности. Civic использует признанный трёхкамерный дизайн подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.