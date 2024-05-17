Honda объявил о сотрудничестве с IBM. В рамках сотрудничества две гигантские компании будут разрабатывать чипы с искусственным интеллектом и программное обеспечение для автомобилей следующего поколения.

Компании Honda и IBM объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, предусматривающего долгосрочное сотрудничество в области исследований и разработок вычислительных технологий следующего поколения, таких как чипы и программное обеспечение для будущих автомобилей. Обе компании рассматривают это партнерство как стратегическую основу для создания автомобилей следующего поколения.

В заявлении компаний говорится, что с появлением искусственного интеллекта в автомобилях производители транспортных средств будут конкурировать за технологии автономного вождения. При этом подчеркивается, что важность автомобилей на базе SDV (software-defined vehicles - программно-определяемые автомобили - транспортные средства, управляемые программным обеспечением, а не разрабатываемые только программным обеспечением) будет возрастать.

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Поэтому в ближайшем будущем, уже в 2030 году, автомобили нового поколения получат передовые SDV-функции. Обе компании ожидают, что спрос на SDV будет расти. Кроме того, ожидается, что SDV значительно повысят сложность конструкции, производительность обработки и соответствующее энергопотребление полупроводников по сравнению с традиционными продуктами мобильности.

В соответствии с этим прогнозом Honda и IBM намерены в рамках партнерства разработать чипы искусственного интеллекта следующего поколения, а также программное обеспечение для автомобилей. Ожидается, что эти чипы будут обладать более высокой вычислительной мощностью и в то же время потреблять меньше энергии.

Японская автомобильная промышленность отстает от Китая и США в переходе на электромобили, но другие производители, такие как Honda, согласны с тем, что этот разрыв должен быть ликвидирован и что они должны быть впереди. Тем не менее, Honda подчеркивает, что в следующем финансовом году увеличит свои расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 23 % до 7,7 млрд долл. SDV и электромобили входят в число целей исследований, предусмотренных планом.