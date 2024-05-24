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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Обновлённая версия Honda Civic лишилась турбомотора — только «атмосферник» или гибрид
Атмосферный двигатель на Civic — это уже классика.

Рестайлинговая Honda Civic, популярный седан и хэтчбек на американском рынке, предстала перед публикой с усовершенствованиями в дизайне и обновлением технической части. Производитель исключил из ассортимента 1.5-литровую турбочетвёрку, предложив взамен гибридную версию и двухлитровый атмосферный двигатель. Цены на новинку пока не объявлены, но ожидается, что гибриды составят около 40 % от общего объёма продаж.

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Свежие изображения обновлённого Civic были представлены американским подразделением бренда ещё в начале года, а премьера модели одиннадцатого поколения прошла в 2021 году. В текущем году продажи модели в США продемонстрировали положительную динамику, показав значительный рост. Американский рынок остается главным для Civic, где уже в текущем году реализовано более 83 тысяч автомобилей.

Модификации Civic Hybrid для американского рынка комплектуются двухлитровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона, и двумя электромоторами — одним в роли генератора, другим в качестве тягового. Перенастроенная подвеска и электрическая «начинка» обеспечивают обновлённому Civic общую отдачу в 203 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Также в продажу поступят версии с атмосферным двигателем 2.0, выдающим 160 л.с. и 187 Нм, парой к которому служит вариатор.

Внешние изменения Civic включают в себя новый бампер, который стал более агрессивным без отдельно стоящих «противотуманок», крупнее стала радиаторная решётка с оформлением в виде сот, а задний бампер также подвергся модернизации. Дополнительно была расширена палитра цветов кузова, а для самой дорогой версии Sport Touring Hybrid в каталог поступили новые дизайны дисков.

Изменения интерьера минимальны: передняя часть обзавелась USB-C портами и чёрно-серой отделкой для гибридных версий, а оснащение топовых комплектаций пополнилось мультимедийной системой с поддержкой сервисов Google и 9-дюймовым экраном. Все исполнения получили комплекс Honda Sensing, включающий адаптивный круиз-контроль и помощь при торможении и удержании в полосе движения, в то время как более дорогие версии оборудованы люком с электроприводом, системой мониторинга «слепых» зон, подогревом кресел, климат-контролем и беспроводной зарядкой.

Продажи рестайлингового седана Honda Civic стартуют в июне на американском рынке, а хэтчбек появится позднее. Цены на дорестайлинговые версии в США начинаются от 23 950 долларов для седанов и от 24 950 долларов для хэтчбеков, не включая налоги и стоимость доставки.

#автомобили #honda #honda civic
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