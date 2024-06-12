Генеративный искусственный интеллект сделает складные аппараты Samsung менее доступными для широкой публики

Скоро Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked, и одними из наиболее ожидаемых продуктов на нём являются складные смартфоны шестого поколения. Утечек данных про Galaxy Z Flip 6 и Fold 6 было немало, а в ближайшие недели будет ещё больше. Прежде считалось, что аппараты Fold 6 сохранят прежнюю цену или даже подешевеют, но последние сведения говорят об обратном.

Очередная утечка рассказала не только о ценах в США, но и о расцветках будущих устройств. Модели от версии Fold 3 рекомендованы по розничной стоимости $1799. Модель первого поколения стоила $1980, а второго — $1999.

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Теперь издание SmartPrix пишет, что аппарат с объёмом хранилища 256 ГБ будет стоить $1899,99. Это на $100 дороже по сравнению с предшественником в такой же конфигурации. Подорожают и версии с объёмом хранилища 512 ГБ и 1 ТБ.

Конкуренты предлагают свои складные смартфоны дешевле. Хочется верить, что за пределами США цены хотя бы не вырастут. Считается, что причиной роста стоимости станет появление на новых устройствах функциональности Galaxy AI.

Смартфон будет представлен в трёх цветах: тёмно-синем, серебристом и розовом. Возможно, в интернет-магазине будут и другие дополнительные цвета.

Galaxy Z Fold 6 полегчает до 239 г. Среди складных смартфонов самым лёгким является Vivo Fold 3 Pro.

Новый аппарат Samsung получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и внутренний экран с диагональю 7,6 дюйма. Ожидаются уменьшенные петли и скруглённые края.