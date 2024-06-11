iOS 18 получит блокировку приложений и новую программу «Фотографии».

В понедельник стартовала конференция разработчиков Apple WWDC 2024. Помимо операционной системы macOS следующего поколения, компания представила новую версию системы для мобильных устройств. Наряду с iOS 18 для iPhone, представлена новая iPadOS для планшетов iPad.

Большое внимание в этом году было уделено искусственному интеллекту. В iOS 18 есть множество возможностей генеративного ИИ, в том числе в виртуальном помощнике Siri. ИИ также входит в состав предустановленных приложений Apple.

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В системе предлагаются расширенные возможности настройки домашнего экрана, включая размещение иконок приложений. Цвет иконок можно менять на более тёмный под цвет тёмного варианта интерфейса. Можно выбирать оттенки иконок приложений в зависимости от выбора тёмных или светлых обоев.

Был переработан центр управления, который сохранял привычный внешний вид с момента своего дебюта. Теперь сюда можно добавлять страницы. Всего добавляется четыре страницы, по ним можно проводить вверх и вниз для открытия разных типов элементов управления. Это может быть управление музыкой, базовые элементы управления и другие.

Сторонние разработчики могут добавлять в центр управления свои переключатели. Можно настраивать ярлыки на экране блокировки по своему усмотрению. Наиболее часто востребованные ярлыки можно разместить наверху.

Предлагается новая защита приложений от посторонних пользователей при помощи Face ID. При желании некоторые приложения можно скрывать, чтобы никто не видел, что они вообще есть.

В приложении «Сообщения» появились новые реакции и стили текста, в том числе полужирный и зачёркнутый. Ещё здесь есть поддержка RCS, что позволит проще общаться с пользователями Android-устройств. На iPhone 14 и более современных аппаратах можно будет писать текст со смайлами.

Было обновлено приложение «Фото». В него добавлена сетка фотографий для улучшения организации. Внизу находится временная отметка, благодаря чему фотографии можно просматривать по шкале времени. Ещё их можно разделять по поездкам, воспоминаниям и другим категориям. Избранные фото и видео могут показываться как коллаж.