Apple позволит блокировать доступ к отдельным приложениям, таким как "Звонки" или "Настройки".

В преддверии большого события для всех, кто интересуется технологиями — Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024, которая пройдет 10 июня, появились захватывающие новости о том, что нас ждет в новой версии операционной системы от Apple — iOS 18.

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Самое главное, что стоит выделить: iOS 18 обещает сделать наши телефоны еще более защищенными. Теперь пользователи смогут блокировать доступ к отдельным приложениям, используя систему распознавания лица FaceID.

Эта функция уже была доступна для некоторых приложений и возможностей в предыдущих версиях iOS. Например, можно было ограничить доступ к заметкам или скрытым альбомам с фотографиями. Но теперь Apple решила пойти еще дальше и добавить такую защиту для основных приложений, включая «Почту», «Сообщения», «Звонки», браузер Safari и даже «Настройки».

Чтобы разблокировать приложение, вам понадобится пройти аутентификацию с помощью Face ID. Также предполагается, что можно будет использовать отпечаток пальца (Touch ID) или пароль. Пока не совсем ясно, смогут ли разработчики сторонних приложений, доступных в App Store, внедрить такую функцию в свои продукты.



