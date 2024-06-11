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ddr22
Apple наконец уступила давлению и сделала RCS протоколом связи по умолчанию в iOS 18
Поддержка RCS появится в iOS 18.

Пользователи давно ждали, когда поддержка RCS будет расширена на приложение «Сообщения», чтобы сделать общение с пользователями, не являющимися владельцами iPhone, более беспроблемным. Сегодня на WWDC компания Apple представила долгожданную платформу в iOS 18.  Теперь Rich Communication Service станет протоколом связи по умолчанию и заменит стандартные SMS-сообщения.

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GIF-файлы, отправленные с iPhone на Android, искажались из-за разрыва в коммуникационных платформах, и Apple полагалась на SMS для отправки сообщений, что ухудшало их качество и вызывало опасения по поводу конфиденциальности, поскольку не было сквозного шифрования.

С новой разработкой RCS наконец-то придет и на устройства iPhone и, как говорят, заменит SMS. Служба Rich Communication Service собирается радикально улучшить работу с приложением «Сообщения», предлагая такие расширенные возможности, как индикаторы набора текста, возможность отправлять более длинные тексты и читать квитанции, а также многие другие усовершенствования. 

Превращение RCS в стандартный протокол обмена сообщениями поможет обмениваться высококачественными изображениями и видео без глюков и сжатых версий. Android уже давно использует эту возможность, но Apple как-то не решалась на такой переход. Возможно, Apple решила внедрить эту функцию в свои устройства после того, как получила много откликов и давления со стороны конкурентов.

#apple
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