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Новости Hardware Алексей Сычёв
После новостей об интеграции iOS с ChatGPT Илон Маск пригрозил запретить использование устройств Apple сотрудниками своих компаний
Миллиардер боится массовой утечки данных.

Конференция WWDC 2024 позволила выяснить, что Apple действительно собирается интегрировать чат-бот ChatGPT компании OpenAI с рядом фирменных сервисов. Как отмечает CNBC, Илона Маска (Elon Musk) подобные новости заставили сделать серьёзное заявление о пренебрежении компанией Apple принципами защиты пользовательской информации. По его мнению, из-за сотрудничества Apple с OpenAI владельцы устройств первой могут просто забыть о приватности своих данных. Непосредственно Маск готов запретить использование устройств Apple сотрудниками своих компаний в рабочее время, и даже посетителям придётся оставлять такие устройства на проходной в случае необходимости посетить офис одной из компаний Илона Маска.

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Источник изображения: Reuters

Напомним, Маск руководит или в той или иной мере владеет несколькими компаниями: Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company, а основанный в прошлом году стартап xAI как раз конкурирует с OpenAI в сфере искусственного интеллекта. Обучение больших языковых моделей xAI как раз осуществляется с применением данных пользователей социальной сети X, которая с октября 2022 года тоже принадлежит Маску. Миллиардер стоял у истоков OpenAI в 2015 году, но позже покинул компанию из-за противоречий с её руководством. Именно желание развивать искусственный интеллект в соответствии с собственной стратегией и подтолкнуло Маска к основанию xAI. Зная ситуацию изнутри, он может не доверять OpenAI в рамках её сотрудничества с Apple. По словам миллиардера, последней нужно было бы развивать собственную систему искусственного интеллекта с замкнутой инфраструктурой, а не полагаться на сотрудничество с OpenAI.

#apple #искусственный интеллект #илон маск #openai #ios 18 #xai
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