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Wi-Fi может с высокой точностью измерять дыхание и сердцебиение людей
На Computex показали технологию отслеживания показателей организма при помощи Wi-Fi

Тайваньская компания Delta провела исследования и установила, что сети Wi-Fi могут помочь людям отслеживать параметры их организма. В рамках выставки Computex было показано, как программный алгоритм способен определять частоту дыхания и сердцебиения при помощи анализа сбоев в сигналах Wi-Fi.

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Каналы современных сетей Wi-Fi очень чувствительны к микроскопическим движениям и изменениям состояния окружающей среды. Анализируя время прохождения и угол движения сигнала Wi-Fi, алгоритмы от Delta помогают оценивать дыхание с высокой степенью точности.

Разработчики говорят о точности в 95% при измерении частоты дыхания на расстоянии свыше 5 м. Даже минимальные движения от сердцебиения обнаруживаются с точностью 83%, когда анализируется частота пульса на расстоянии до метра. На видео показали работу технологии для анализа сна у двух человек в зависимости от дыхания и движения их тела. Использовались сигналы Wi-Fi от двух смартфонов.

Если такая технология войдёт в состав смартфонов, ненужными могут стать смарт-часы и фитнес-трекеры, которыми сейчас пользуются для отслеживания подобных параметров. Впрочем, речь может идти не о персональном применении, а об использовании технологии в больницах или домах престарелых, где не пришлось бы задействовать специальное оборудование и ЭКГ.

Также технология могла бы помочь оптимизировать скорость работы сетей Wi-Fi за счёт настройки конфигурации точек доступа. Можно будет определять, какие препятствия мешают сигналу проходить оптимальным образом, и устранять их. Пока никаких сроков возможного распространения технологии не сообщается.

#wi-fi
Источник: techspot.com
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