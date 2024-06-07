MEG Vision X AI упрощает доступ к инструментам искусственного интеллекта на настольном ПК.

До недавнего времени все так называемые "компьютеры с искусственным интеллектом" (AI-PC) были представлены на рынке только ноутбуками. Многие технические специалисты утверждают, что дискретная видеокарта, установленная внутри игрового настольного ПК, намного мощнее любого нейронного микропроцессора (NPU), интегрированного в центральный процессор, по какой-то причине было решено (здесь нужно отметить главную роль компании Microsoft), что "AI-PC" будут ноутбуками, по крайней мере до вчерашнего дня. Тайваньская компания MSI намерена изменить эту тенденцию, представив MEG Vision X AI PC — первый официальный настольный ПК с искусственным интеллектом. На этой неделе представители компании MSI продемонстрировали его на выставке Computex, и у него определенно есть несколько интересных функций.

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Главной изюминкой здесь является огромный сенсорный экран, занимающий всю переднюю панель корпуса среднего размера. MSI называет его интерфейсом "человек-машина" на базе искусственного интеллекта (HMI). По словам представителей MSI, передний дисплей может отображать температуру оборудования, тактовую частоту и другую системную информацию, но он также взаимодействует с программным обеспечением MSI AI Engine. Эта программа на базе искусственного интеллекта способна анализировать запущенные приложения, такие как игры или программы для создания контента, и автоматически оптимизировать производительность системы для текущего приложения. Мы не уверены, означает ли это разгон, изменение скорости вращения вентиляторов или что-то еще, но скоро мы узнаем больше подробностей.

MSI утверждает, что этот огромный сенсорный экран на самом деле является интерфейсом "человек-машина" с искусственным интеллектом.

MSI AI Engine также может автоматически регулировать освещение корпуса, настройки звука и обои на интерфейсе HMI, чтобы сделать взаимодействие с пользователем более захватывающим, что бы это ни значило. Кроме того, у MSI также есть новое приложение под названием AI Artist x MSI Chat, которое, по словам MSI, является помощником на базе искусственного интеллекта, хотя выглядит как пользовательская версия ChatGPT или что-то похожее на новое приложение ChatRTX от Nvidia. MSI заявила, что система может создавать изображения с использованием искусственного интеллекта, выполнять поиск в локальных файлах и предоставлять сводки на основе ваших запросов без подключения к интернету. Это похоже на то, что может делать приложение Nvidia, но MSI отмечает, что такой подход обеспечивает безопасность всей вашей информации, поскольку она хранится локально, а не в облаке.

В Instagram компания MSI отмечает, что сенсорный экран, то есть AI HMI, работает от процессора, в то время как дискретная видеокарта выводит картинку на основной монитор. В заявлении также говорится, что вы можете получить доступ к Microsoft Copilot непосредственно с сенсорного экрана с помощью голосовой команды. Вам просто нужно сказать: «Привет, Copilot», и чат-бот проснется. Сообщается, что Copilot будет отвечать на ваши запросы голосовыми подсказками через встроенный динамик, а MSI считает, что это «еще больше стирает грань между искусственным интеллектом и людьми».

Что касается технических характеристик, по данным TechRadar, этот AI-PC будет оснащен новейшим оборудованием от AMD и Intel, включая процессоры серии Ryzen 9000 и будущие процессоры Intel Arrow Lake. Учитывая, что Arrow Lake, по слухам, выйдет в октябре, тем из вас, кто жаждет настольного компьютера с искусственным интеллектом, придется подождать еще несколько месяцев, чтобы испытать его лично.