GDDR7 повысит производительность игр на всех разрешениях на 30%

Компания Micron анонсировала видеопамять GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с. Она войдёт в новых состав видеокарт Nvidia и AMD.

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Здесь применяется технология 1 (1-beta) DRAM и новая архитектура. Результатом является пропускная способность свыше 1,5 ТБ/с, на 60% превосходящая GDDR6. Четыре независимых канала оптимизирует нагрузки и уменьшают длительность отклика, делают игровой процесс плавнее и уменьшают время обработки.

Энергоэффективность выросла на 50% и более. Улучшены температурные характеристики, что приведёт к увеличению продолжительности работы мобильных компьютеров. В спящем режиме энергопотребление сократилось на 70%. Расширенные функции надёжности, доступности и удобства обслуживания (RAS) отвечают за целостность информации без потери скорости.

В генеративном ИИ память поднимает пропускную способность до 33%, а длительность отклика уменьшается до 20%. В частности, это относится к созданию изображений на основе текстовых описаний.

В видеокартах с этой памятью число кадров в играх должно вырасти до 30% при использовании трассировки лучей и растеризации, если сравнивать с GDDR6 и GDDR6X на 1080p, 1440 и 4K. ИИ принесёт в игры адаптируемые ландшафты и вариативные сюжеты, повышенную скорость и масштабирование буфера кадров.

Распространение GDDR7 начнётся во втором полугодии.