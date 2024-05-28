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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Передовое предприятие Micron появится в Японии к концу 2027 года
С опозданием на три года.

Как поясняет The Daily Industrial News, изначально Micron Technology рассчитывала построить в японской Хиросиме новое предприятие ещё в этом году, но по факту приступит к строительству лишь в начале 2026 года, чтобы в концу 2027 года новое предприятие смогло приступить к серийному выпуску микросхем памяти DRAM с использованием техпроцесса 10-нм класса. На эти нужды будет потрачено до $5,1 млрд, из них $1,3 млрд готовы предоставить власти Японии.

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Источник изображения: Micron Technology

Стоит отметить, что Micron Technology не является новичком на японском рынке, поскольку компания унаследовала от Elpida Memory японский бизнес после сделки по её поглощению в 2012 году, а этот производитель памяти вёл свою историю с 1999 года. В этом случае скорее важно, что Micron продолжает расширять и совершенствовать свою производственную базу в Японии, а местные власти готовы оказывать компании посильную поддержку.

#полупроводники #япония #micron
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