Появилась информация по дизайну и характеристикам бюджетных смарт-часов Samsung Galaxy Watch FE.

На протяжении нескольких месяцев ходят слухи относительно того, что компания Samsung собирается помимо обычного обновления своих смарт-часов представить ещё и бюджетную модель Galaxy Watch FE. Уже известно о прохождении сертификации в организации FCC. Это наводит на мысль, что наряду с другими мобильными устройствами часы будут представлены Samsung на июльском мероприятии в Париже.

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Страница описания часов с модельным номером SM-R861 появилась на сайте Samsung на территории Великобритании, Латинской Америки и ряда европейских стран. Теперь в Twitter ещё один инсайдер рассказал о возможных характеристиках и внешнем виде часов.

Изображения показывают, что по дизайну часы напоминают модель Galaxy Watch4. Были слухи, что Samsung в этом году может представить обновлённую версию Galaxy Watch4 (2024).

В итоге они всё же могут называться Galaxy Watch FE. Это же подтверждает получение сертификата TDRA в Объединённых Арабских Эмиратах.

У этих часов может не быть вращающейся рамки вокруг экрана, которая привычна для предложений Samsung. Экраном может быть панель Super AMOLED размером 1,2 дюйма с разрешением 396 x 396. Часы работают на процессоре Samsung Exynos W920 с частотой 1,18 ГГц. Объём оперативной памяти равен 1,5 ГБ, хранилище 16 ГБ. Установлена система Samsung One UI Watch 5.0 поверх Wear OS. Ёмкость аккумулятора должна быть 247 мАч, что даст 30 часов работы.

Корпус должен быть сделан из алюминия, поддерживается беспроводная магнитная зарядка. Ожидается наличие водонепроницаемости на глубине до 50 м.