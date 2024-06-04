Обновление One UI 6.1 появилось на Samsung Galaxy A13 5G в Европе и Galaxy F34 в Индии с версиями прошивки A136BXXU7DXE2 и E346BXXU4CXE1 соответственно.

Samsung продолжает обновлять свои телефоны среднего и начального уровня, как самые новые, так и те, что уже давно присутствуют на рынке, последней версией новой оболочки персонализации для Android One UI 6.1, и хорошим доказательством тому служит тот факт, что после запуска обновления на Samsung Galaxy A12 настала очередь двух самых дешевых телефонов Galaxy.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, Samsung уже начала распространять обновление One UI 6.1 на Galaxy A13 5G и Galaxy F34 в различных странах мира.

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Samsung начала выпускать обновление One UI 6.1 для Galaxy A13 в Европе с версией прошивки A136BXXU7DXE2 и для Galaxy F34 в Индии с номером сборки E346BXXU4CXE1.

Размер загружаемого обновления для Samsung Galaxy A13 5G составляет 1,5 ГБ, в то время как для Galaxy F34 он увеличивается до 2 ГБ.

В обоих случаях новое ПО включает все новые функции One UI 6.1, в том числе новое приложение «Галерея» с улучшенным поиском, новые функции редактирования обоев, новые виджеты для экрана блокировки, новый виджет для приложения «Погода», более точное обрезание изображений, новые способы защиты батареи телефона, расширенную защиту данных, хранящихся в Samsung Cloud, и поддержку паролей в родном веб-браузере Samsung Internet.

Если вы являетесь владельцем одного из этих двух телефонов в одном из вышеперечисленных регионов и хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление, все, что вам нужно сделать, это зайти в меню «Настройки» вашего смартфона и нажать на опцию «Обновление ПО».

Как только он станет доступен, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», чтобы обновить свой телефон до последней версии One UI.