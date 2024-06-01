Компания полностью переходит на использование системы Wear OS

У компании Samsung в своё время была операционная система для носимых устройств под названием Tizen. Она перестала использоваться с момента появления часов поколения Galaxy Watch 4. Тогда южнокорейский производитель перешёл на систему Google Wear OS. Недолго остаётся ждать того момента, когда ранее выпущенные на системе Tizen устройства перестанут получать программную поддержку. Это должно случиться в конце 2025 года.

Система Tizen получала противоречивые отклики, появившись в первых поколениях часов Samsung Galaxy Watch и моделях Active. Она не мешала Samsung продавать часы, тем более что система Google тогда только начинала появляться.

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В часах Galaxy Watch 4 использовалась совместная с Google система. Samsung называла её One UI Watch, хотя это уже была Wear OS.

Постепенное прекращение поддержки означает, что перестанет появляться новый контент Tizen Watch в магазине Galaxy Store. Все связанные с этими часами сервисы перестанут работать где-либо, кроме Galaxy Store. Исчезнет возможность скачивать циферблаты для старой системы. Ранее скаченные циферблаты продолжат работать на устройствах. Но сами циферблаты станут недоступны для скачивания 30 сентября 2025 года.