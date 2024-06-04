Поменять платформу на смартфонах теперь будет проще прежнего

Когда наступает пора менять смартфон, это всегда является небольшим (или большим) потрясением. Современные смартфоны содержат множество персональных данных и многие могут утверждать, что в смартфоне находится вся их жизнь. Непросто бывает сменить один Android-смартфон на другой или старый iPhone на новый. Ещё сложнее ситуация, если вы переходите с iPhone на Android или в обратном направлении. Сохранение важных для пользователя данных в таком случае усложняется.

Особенно это относится к переходу с iPhone на Android. В экосистеме Apple связи очень сильны. Здесь пользователи работают с мессенджером, сервисом резервного копирования данных, множеством эксклюзивных приложений.

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На помощь может прийти программа под названием Data Transfer Tool, на аппаратах Google Pixel известная как Pixel Migrate. С её помощью Google пытается устранить возможные проблемы при переходе на её систему. Специалисты портала Android Authority проанализировали последнюю версию приложения, заглянув в файл APK. Среди прочего программа обрела возможность переносить живые фотографии с iOS, преобразовывая их в так называемые движущиеся фотографии.

Live Photos представляют собой короткие ролики, которые начинаются чуть раньше того, как пользователь нажал на кнопку затвора при съёмке фото, и заканчиваются чуть позже. Это добавляет к фотографиям эффект движения. Такие снимки можно превратить в видеоролик или гифку. На Android подобная функциональность называется Motion Photos.

До настоящего времени Google позволяла частично переносить Live Photos благодаря их резервному копированию в приложение «Фото», где они отображаются как Motion Photos. Успех этого переноса зависит от наличия свободного дискового пространства в учётной записи Google. По умолчанию здесь даётся 15 ГБ, чего при большом количестве скопившихся за много лет фотографий может быть недостаточно. В таком случае может потребоваться приобрести подписку на больший объём дискового пространства.

В будущем Google собирается автоматически преобразовывать Live Photos в Motion Photos в процессе переноса данных. Промежуточный этап в виде резервного копирования в приложении Google Фото исчезнет и облачное хранилище станет ненужным. Когда данная функциональность станет общедоступной, пока не сообщается.