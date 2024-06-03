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ddr22
Google готовит линейку смартфонов Pixel 9, которые будут работать на процессорном кластере Tensor G4
Pixel 9 показывает более высокие результаты в бенчмарках, чем Pixel 8.

Компания Google планирует выпустить линейку смартфонов Pixel 9, которые будут работать на базе процессорного кластера Tensor G4. Недавно утечка информации показала, что предстоящие модели Pixel 9 выдают более высокие результаты в бенчмарках по сравнению с предыдущей моделью Pixel 8.

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Согласно утечке, Pixel 9 Pro XL, одна из моделей в линейке Pixel 9, продемонстрировала производительность, превышающую Pixel 8 на 33 процента. Результаты бенчмарка AnTuTu показали, что Pixel 9 Pro XL набрал 1 176 410 баллов, в то время как Pixel 8 получил 877 443 балла. Однако интересно отметить, что все модели Pixel 9 будут использовать процессорный кластер Tensor G4, что не отражено в последних результатах. Возможно, улучшенное охлаждение в Pixel 9 Pro XL способствует повышению производительности.

Помимо Pixel 9 Pro XL, в линейку Pixel 9 войдут модели Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Изначально планировалось, что топовая модель Pixel 9 будет носить название Pixel 9 Pro Max, однако оно было изменено на Pixel 9 Pro XL для выделения премиальности данной модели. Если пользователи хотят получить максимальную производительность, то им рекомендуется выбрать Pixel 9 Pro XL.

Что касается процессорного кластера Tensor G4, то он использует одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,10 ГГц, три ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,60 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 1,95 ГГц. Эта конфигурация, похоже, несопоставима с конкурентами, такими как Snapdragon 8 Gen 3 или Dimensity 9300.


#pixel 9
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Слиты изображения задних панелей трёх смартфонов серии Pixel 9
Появились варианты цветового оформления серии Google Pixel 9
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