Программное обеспечение Microsoft Copilot+ ожидается до конца года

На выставке Computex 2024 компании Intel и AMD анонсировали процессоры нового поколения на архитектуре x86 для ноутбуков. В их состав входят блоки нейронных вычислений, производительность которых достигает 48 TOPS и 50 TOPS соответственно. Это выше требований программного обеспечения Microsoft Copilot+, которое предназначается для новых компьютеров с локально работающим искусственным интеллектом. Однако мобильные компьютеры на этих процессорах изначально не будут содержать предлагаемые Microsoft функциональные возможности.

Microsoft и Qualcomm вели разработку совместно. Это не означает, что процессоры Qualcomm имеют эксклюзивный доступ к новому программному обеспечению, но всё же на этот раз система Windows сначала даст поддержку чипам на архитектуре Arm.

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Анонсировав Copilot+, Microsoft говорила, что Qualcomm, Intel и AMD в этом деле являются партнёрами. Похоже, что процессоры на архитектуре x86 могут получить поддержку лишь в последнем квартале года. Первыми будут процессоры Qualcomm с производительностью ИИ 45 TOPS.

AMD собирается выпустить чипы Strix Point, а затем появятся устройства на процессорах Intel Lunar Lake. Есть даже информация, что Copilot+ ещё не готов работать на компьютерах на чипах Snapdragon, и Microsoft сейчас старается завершить неоконченную работу.