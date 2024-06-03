Новый ASUS Zenbook S16 Copilot+ AI PC - один из самых тонких и легких ноутбуков на выставке Computex 2024

Возможно, сейчас вы задаете себе вопрос, состоящий из одного слова: Ceralumin? Внешняя крышка нового ноутбука от ASUS, Zenbook S16, сделана из нового эксклюзивного материала, который «сочетает в себе красоту и ощущение керамики с прочностью алюминия». А с таким названием он звучит так, будто его добыли на Пандоре, вымышленной планете из фильма «Аватар». По словам ASUS, Ceraluminum отличается высокой прочностью, но при этом выглядит и ощущается более элегантно.

Итак, перед вами 16-дюймовый ноутбук. Благодаря тонкому профилю в 1,1 см он тоньше последнего MacBook Pro, а весит всего 1,5 кг, что впечатляет для 16-дюймового устройства. ASUS удалось создать систему охлаждения с 3D-испарительной камерой толщиной всего 0,1 см, а влаго- и пылезащитные отверстия возле клавиатуры, протравленные на станках с ЧПУ, максимально увеличивают поток воздуха.

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Zenbook S16 Copilot+ AI PC оснащен новейшим процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с мощным NPU с производительностью 50 TOPS, работающим при потреблении всего 28 Вт. Добавьте сюда до 2 ТБ дискового пространства, до 32 ГБ памяти LPDDR5 и панель 3K 16:10 120 Гц, и этот ноутбук будет столь же впечатляющим под капотом, сколь и стильным.

Входы/выходы представлены двумя портами USB-4, USB 3.2, HDMI, аудио и SD-кардридером для создателей контента.

Помимо поддержки всех функций искусственного интеллекта Copilot+ в Windows 11 и набора пользовательских приложений искусственного интеллекта ASUS, одна из важных функций безопасности заключается в том, что ИК-камера FHD AiSense поддерживает Windows Hello, адаптивную блокировку и затемнение, а также пропускные клавиши Windows, поэтому для начала работы вам нужно только ваше лицо. Стоимость ASUS Zenbook S16 составляет 1400 $ и уже доступна для предварительного заказа.