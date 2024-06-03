Компания Asus семимильными шагами внедряет искусственный интеллект в свои мобильные компьютеры

Выставка Computex 2024 сейчас в самом разгаре и многие крупные игроки технологической отрасли показывают свои последние продукты. Одним из таких игроков является Asus, которая представила богатый выбор новых ноутбуков. Их отличительной чертой является совместимость с программным инструментом Copilot+. Он предлагается как любителям видеоигр, так и для серьёзной работы.

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Искусственный интеллект будет применяться в приложениях Asus StoryCube и MuseTree. Первое предназначается для создания видео, а второе создаёт изображения. Ноутбук Asus P16 обладает экраном размером 16 дюймов, блоком нейронных вычислений с производительностью 50 TOPS, процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и мобильной видеокартой GeForce RTX 4070.

Ноутбук PX13 является более портативным с экраном 13 дюймов, процессором AMD Ryzen AI 9 HX и видеокартами GeForce RTX 4060. Ноутбук PZ 13 ещё более компактный благодаря съёмной клавиатуре и чипам Snapdragon.

Для геймеров предназначаются модели ROG Zephyrus G16, TUF Gaming A14 и TUF Gaming A16. Среди них Zephyrus G16 получает процессор AMD Ryzen 9 HX 370 и видеокарту GeForce RTX 4070. Это позволяет ему получить доступ к технологии DLSS, генерации кадров и реконструкций лучей. Новые ноутбуки TUF Gaming A14 и A16 получили процессоры Ryzen 9 и GeForce RTX 4070. В первую очередь это тонкие и лёгкие модели весом не более 1,5 кг.

В дорогу можно будет взять с собой ноутбук Asus Zenbook S 16. Он работает на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370, у него есть SSD PCIe 4.0 x4 вместимостью 1 ТБ и памятью LPDDR5x в количестве до 32 ГБ, так что это портативная мощная машина. Вес устройства также не превышает 1,5 кг.

Для разных вариантов применения предлагается ноутбук общего назначения Vivobook S 15. Он работает на процессоре Snapdragon X Elite. Есть также модели Vivobook S 14 и 16 на чипах AMD Ryzen AI 9 HX 370, у них 32 ГБ памяти LPDDR5X и до 1 ТБ SSD.