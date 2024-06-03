OnePlus готовит Android-планшет премиальной категории.

Компания OnePlus в ближайшее время готовится представить не только новые смартфоны, но и планшет второго поколения. Это флагманский продукт, который может выйти под именем OnePlus Pad 2. К настоящему времени он уже успел посетить популярный бенчмарк.

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В Geekbench устройство обнаружилось с модельным номером OPD2404, тогда как планшет первого поколения обладает номером OPD2203. В одноядерных тестах результат нового устройства составил 2079 баллов, в многоядерных 6077 баллов. Это высокие значения, которых удалось добиться благодаря процессору последнего поколения.

Первый планшет работал на чипе MediaTek Dimensity 9000, тогда как новый должен получить флагманскую модель Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Помогать процессору будет оперативная память в количестве 8 ГБ, но могут быть и другие конфигурации. Устройство работает под управлением операционной системы Android 14. Другие характеристики пока остаются неизвестными.

Если верить предыдущим неофициальным сведениям, планшет получит экран размером 12,4 дюйма с частотой 90 Гц. Не исключено, что это будет панель OLED. Ёмкость аккумулятора может составить 9510 мАч, вероятна поддержка быстрой зарядки.