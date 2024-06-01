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Запуск смартфона OnePlus Nord 4 с производительным чипом может состояться во второй половине июля
Новинка может стать ребрендингом уже существующей модели.

Уже через несколько недель китайская компания OnePlus может представить свою новую модель смартфона на глобальном рынке, Nord 4, оснащённую производительным чипом и качественным дисплеем, говорится в публикации сайта GSMArena.

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OnePlus Ace 3V. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон OnePlus Nord 4 может оказаться ребрендингом уже вышедшей на китайском рынке модели Ace 3V, что подразумевает наличие у новинки чипсета Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, являющегося наиболее производительным чипом в седьмой серии, 6.74-дюймового экрана, произведённого по технологии AMOLED, с разрешением 1240x2772, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2150 нит, а также основной камеры с разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольного модуля с разрешением 8 мегапикселей и 16-мегапиксельной фронтальной камеры.

Кроме того, новая модель должна быть оснащена аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч, выпускаться в версиях с 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, а также работать под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой OxygenOS 14.

Ожидается, что официальная презентация OnePlus Nord 4 состоится во второй половине июля текущего года в период между 15 и 21 июля.

При этом информации о предполагаемой стоимости новой модели и её доступности в конкретных регионах пока не предоставляется.

#oneplus nord 4
Источник: gsmarena.com
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