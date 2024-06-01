Новинка может стать ребрендингом уже существующей модели.

Уже через несколько недель китайская компания OnePlus может представить свою новую модель смартфона на глобальном рынке, Nord 4, оснащённую производительным чипом и качественным дисплеем, говорится в публикации сайта GSMArena.

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OnePlus Ace 3V. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон OnePlus Nord 4 может оказаться ребрендингом уже вышедшей на китайском рынке модели Ace 3V, что подразумевает наличие у новинки чипсета Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, являющегося наиболее производительным чипом в седьмой серии, 6.74-дюймового экрана, произведённого по технологии AMOLED, с разрешением 1240x2772, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2150 нит, а также основной камеры с разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольного модуля с разрешением 8 мегапикселей и 16-мегапиксельной фронтальной камеры.

Кроме того, новая модель должна быть оснащена аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч, выпускаться в версиях с 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, а также работать под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой OxygenOS 14.

Ожидается, что официальная презентация OnePlus Nord 4 состоится во второй половине июля текущего года в период между 15 и 21 июля.

При этом информации о предполагаемой стоимости новой модели и её доступности в конкретных регионах пока не предоставляется.