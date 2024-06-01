Новинка будет доступна для покупки как минимум в Китае.

Информация о предстоящей модели смартфона OnePlus Ace 3 Pro продолжает появляться в сети Интернет в течение последних нескольких месяцев, а недавно устройство появилось на китайском сайте сертификации 3C, что указывает на его скорый дебют, пишет сайт 91mobiles.

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Источник фото: 91mobiles

Сообщается, что смартфон с модельным номером PJX110 был замечен на сайте сертификации 3C и, судя по всему, является не чем иным, как предстоящей моделью OnePlus Ace 3 Pro. Кроме того, была подтверждена поддержка устройством стандарта 5G и возможность быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ожидается, что новинка получит премиальный дизайн с металлической рамкой и стеклянной задней панелью, OLED-дисплей с панелью LTPO 8T, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель объёмом 1 ТБ.

Кроме того, устройству приписывается наличие тройной камеры на задней панели с основным модулем на базе сенсора Sony IMX890 с разрешением 50 мегапикселей, а также аккумулятора с номинальным и типичным значениями ёмкости 5940 мА·ч и 6100 мА·ч, что даже больше батареи на 5500 мА·ч у OnePlus Ace 3.

Предполагается, что запуск OnePlus Ace 3 Pro состоится в июле как минимум на китайском рынке, на что указывает прохождения сертификации 3C, но в будущем устройство может появиться в продаже и на других рынках, возможно, под другим названием.