Технологический источник Digital Chat Station сообщил, что запуск обоих устройств, а также ряда других IoT-продуктов, был отложен.

oppo.com / Pad Air

Удивительно, но предстоящий флагманский планшет Oppo Pad 3 и его глобальный аналог OnePlus Pad 2, о котором ходят слухи, были отложены. Новость поступила от информатора Digital Chat Station, который сообщил, что запуск обоих устройств, а также нескольких других IoT-продуктов, был приостановлен.

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Ожидалось, что Oppo Pad 3 дебютирует в Китае в следующем месяце, но, похоже, запуск был отложен. Причина отсрочки на данный момент неясна.

Gizmochina

Для тех, кому не терпится заполучить Oppo Pad 3, сообщалось, что устройство будет оснащено 12,1-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 3K (3000 x 2120 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Ожидалось, что соотношение сторон экрана составит 7:5, а пиковая яркость - 900 нит.

"Под капотом" Oppo Pad 3 должен был работать процессор Snapdragon 8 Gen 3, в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Также ожидалось, что устройство будет оснащено большим аккумулятором емкостью 9 510 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт и работать под управлением кастомной оболочки ColorOS на базе Android 14.

Что касается дизайна, то, по слухам, Oppo Pad 3 будет иметь цельнометаллический корпус с изящным дизайном. Что касается фотосъемки, то планшет будет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной задней камерами. Кроме того, устройство, по слухам, будет поддерживать Oppo Pencil 2, оснащенный улучшенным линейным мотором.

OnePlus Pad 2, который, как ожидается, будет ребрендирован из Oppo Pad 3 для глобальных рынков, вероятно, будет иметь аналогичные спецификации. Устройство также должно было работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 и оснащаться большим аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.

Пока неизвестно, когда выйдут Oppo Pad 3 и OnePlus Pad 2, но мы будем внимательно следить за дальнейшими обновлениями. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этой истории по мере ее развития.