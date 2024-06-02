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Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
Realme готовит новые смартфоны для Китая и мирового рынка

Согласно имеющейся информации, китайский производитель мобильных устройств Realme в настоящее время готовит сразу две разновидности смартфона Realme GT 6. Одна из них предназначается для китайских покупателей, а другая для прочих стран. Международная версия на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 может быть анонсирована 20 июня.

Существование китайского варианта пока подтверждено не окончательно. Этот смартфон может получить более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 в и быть представлен в июле. В таком случае аппарат будет конкурировать с моделями вроде OnePlus Ace 3 Pro, iQOO Neo 9S Pro+ и Redmi K70 Ultra, которые также должны быть анонсированы в следующем месяце.

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В прошлом году в декабре была анонсирована модель Realme GT 5 Pro. Не исключено, что в этом году в том же месяце будет представлен аппарат GT 7 Pro. В нём ожидается использование процессора следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, который должен быть анонсирован в октябре. Ещё раньше на этом процессоре в Китае могут быть выпущены аппараты Xiaomi 15 и 15 Pro.

Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что Realme GT 7 Pro получит батарею большой ёмкости. Модель GT 5 Pro обладает аккумулятором 5400 мАч, так что на этот раз ёмкость может достигать 6000 мАч.

Также было сказано, что смартфон получит телеобъектив-перископ, как и модель прошлого поколения. Ещё один инсайдер под ником Smart Pikachu говорит про ультразвуковой сканер отпечатков пальцев внутри экрана. В таком случае это будет первый аппарат производства Realme с подобным сканером.

#смартфоны #realme
Источник: gizmochina.com
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