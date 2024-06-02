Он будет работать с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.

Realme выпустила смартфон Realme 12 еще в марте. Хотя это была модель с поддержкой сетей 5G, сейчас компания готовится выпустить версию телефона для сетей 4G. Инсайдер Парас Гуглани поделился официальными рендерами и маркетинговыми материалами, раскрывая большинство ключевых характеристик смартфона.

Realme 12 4G будет иметь дизайн, аналогичный другим устройствам серии Realme 12, с круглым модулем камеры в центре задней панели. В нем будет установлен основной датчик Sony LYT-600 разрешением 50 МП с поддержкой OIS и макрообъектив с разрешением 2 МП.

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На передней панели будет расположен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 16-мегапиксельная селфи-камера в верхнем вырезе.

Устройство будет работать на базе однокристальной восьмиядерной системы Snapdragon 685, тем же чипсетом, что и в Redmi Note 13 4G. Мобильный процессор оснащен четырьмя ядрами Cortex-A73 с частотой 2,8 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A53 на частоте 1,9 ГГц и графическим процессором Adreno 610.

Процессор будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. В качестве программной оболочки будет использоваться Realme UI 5.0 на базе Android 14.

За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Смартфон также будет оснащен технологией Smart Touch Rainwater, позволяющей использовать телефон, даже если он намокнет под дождем, а также получит сертификат защиты от пыли и воды IP54.

Кроме того, инсайдер упомянул, что в Индии телефон, как ожидается, будет стоить 189 долларов, а глобальные продажи начнутся 7 июня.