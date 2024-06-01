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Realme GT 6 выходит на глобальный рынок
Новинка является переименованным Realme GT Neo 6 и выйдет 20 июня.

 Realme недавно объявила о своих планах выпустить смартфон Realme GT 6 на мировой рынок. Дизайн устройства уже раскрыт, что ясно показывает ребрендинг эксклюзивного для Китая смартфона Realme GT Neo 6.

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 Согласно недавнему тизеру, опубликованному вице-президентом Realme Чейзом Сюем, выход устройства на мировой рынок намечен на 20 июня. Realme уже подтвердила, что её модель GT 6 будет запущена в Италии, Индии, Индонезии, Испании, Таиланде, Малайзии, Мексике, на Филиппинах, в Бразилии, Польше, Турции, Саудовской Аравии и других странах. Вполне ожидаемо, что Realme GT 6 будет иметь те же характеристики, что и GT Neo 6. 

 Realme GT Neo 6 оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем производства BOE S1 с изогнутыми краями, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Дисплей имеет разрешение 1,5K, частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость до 6000 нит.

 Кроме того, Realme GT Neo 6 имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру и задний модуль камер, включающий объектив на 50-мегапикселей с датчиком изображения Sony LYT-600 и оптической стабилизацией, а  также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX355.

 За работу смартфона отвечает новейшая субфлагманская однокристальная система на чипе Snapdragon 8s Gen 3, дополненная 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и до 1 ТБ быстрой встроенной памяти UFS 4.0. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. В качестве программной оболочки используется Realme UI 5 на базе ОС Android 14.

#смартфоны #realme #snapdragon 8s gen 3 #смартфоны realme #realme gt neo 6 #realme gt 6
Источник: gizmochina.com
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