Realme 13 Pro+ поступит в четырёх вариантах: 8 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

Сообщается, что Realme работает над двумя новыми смартфонами: сериями GT 6 и Realme 13 Pro, которые, как ожидается, будут ориентированы на различные сегменты рынка. По слухам, GT 6 станет флагманским устройством на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3, а серия Realme 13 Pro, скорее всего, будет предложением среднего класса.

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Ожидается, что GT 6 дебютирует в июле, конкурируя с другими устройствами высокого класса, такими как iQOO Neo 9s Pro+, OnePlus Ace 3 Pro и Redmi K70 Ultra. С другой стороны, в июне ожидается запуск серии Realme 13 Pro, включая Realme 13 Pro+, с 50-мегапиксельной перископической камерой и чипсетом Snapdragon 7s Gen 3.

По полученной информации известно, что Realme 13 Pro+ будет доступен в двух цветовых вариантах: Monet Gold и Emerald Green, а также в четырех конфигурациях хранилища: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Устройство также будет оснащено боковым сканером отпечатков пальцев и слотом для карт памяти microSD для расширения памяти.

Хотя точная информация о ценах недоступна, ожидается, что серия Realme 13 Pro будет более доступной, чем GT 6, которая будет позиционироваться как предложение премиум-класса. Ожидается, что оба устройства получат необходимые сертификаты, включая 3C и CMIIT, перед их запуском в Китае.