Известная своими модульными электронными продуктами компания Framework представляет ряд новых вариантов для своего ноутбука Framework Laptop 13. Устройства были обновлены, получив поддержку процессоров Intel Core Ultra, новую версию экрана и снижение цен на ранее выпущенные модели.
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Обновлённый ноутбук получил процессоры Intel Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H или Ultra 7 165H. У них по 16 вычислительных ядер и 22 потока команды, что повышает эффективность по сравнению с процессорами прошлых поколений. Также должна вырасти продолжительность работы ноутбуков за счёт уменьшенного энергопотребления. Благодаря этому ноутбуки будут меньше нагреваться и шуметь.
Стоимость ноутбуков начинается от $1100. Обладатели ранее выпущенных ноутбуков могут приобрести отдельно материнскую плату по цене от $449.
Также был представлен 2,8K (2880 x 1920). Разрешение стало заметно выше по сравнению с прежним значением, а частота обновления выросла до 120 Гц. Дисплей получил скруглённые углы, как у многих премиальных ноутбуков нынешнего года. Для готовых ноутбуков этот вариант экрана недоступен, он приобретается при самостоятельной сборке или при наличии прежней модели ноутбука. Стоимость дисплея составляет $269.
Ещё была представлена новая веб-камера. Она основана на сенсоре OmniVision с разрешением 9,2 Мп. Используется объединение пикселей для получения изображения на разрешении 1080p. Отдельно камера стоит $29.
Выпустив обновлённые варианты ноутбука, производитель снижает цену прежних версий на процессорах Intel 13-го поколения и AMD. Минимальная цена начинается от $799 за самостоятельно собираемый ноутбук и от $949 за готовый.
Появилась возможность добавить в ноутбук устройство для чтения карт памяти SD. Представлены новые расцветки карты расширения USB-C. Заказы всех новинок доступны в настоящее время, а поставки начнутся в августе.