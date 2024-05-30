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Модульный ноутбук Framework получает новые процессоры Intel Core Ultra
Ноутбуки Framework стали обладателями ряда современных компонентов

Известная своими модульными электронными продуктами компания Framework представляет ряд новых вариантов для своего ноутбука Framework Laptop 13. Устройства были обновлены, получив поддержку процессоров Intel Core Ultra, новую версию экрана и снижение цен на ранее выпущенные модели.

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Обновлённый ноутбук получил процессоры Intel Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H или Ultra 7 165H. У них по 16 вычислительных ядер и 22 потока команды, что повышает эффективность по сравнению с процессорами прошлых поколений. Также должна вырасти продолжительность работы ноутбуков за счёт уменьшенного энергопотребления. Благодаря этому ноутбуки будут меньше нагреваться и шуметь.

Стоимость ноутбуков начинается от $1100. Обладатели ранее выпущенных ноутбуков могут приобрести отдельно материнскую плату по цене от $449.

Также был представлен 2,8K (2880 x 1920). Разрешение стало заметно выше по сравнению с прежним значением, а частота обновления выросла до 120 Гц. Дисплей получил скруглённые углы, как у многих премиальных ноутбуков нынешнего года. Для готовых ноутбуков этот вариант экрана недоступен, он приобретается при самостоятельной сборке или при наличии прежней модели ноутбука. Стоимость дисплея составляет $269.

Ещё была представлена новая веб-камера. Она основана на сенсоре OmniVision с разрешением 9,2 Мп. Используется объединение пикселей для получения изображения на разрешении 1080p. Отдельно камера стоит $29.

Выпустив обновлённые варианты ноутбука, производитель снижает цену прежних версий на процессорах Intel 13-го поколения и AMD. Минимальная цена начинается от $799 за самостоятельно собираемый ноутбук и от $949 за готовый.


Появилась возможность добавить в ноутбук устройство для чтения карт памяти SD. Представлены новые расцветки карты расширения USB-C. Заказы всех новинок доступны в настоящее время, а поставки начнутся в августе.

#ноутбуки #framework
Источник: xda-developers.com
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glavhyilo
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надо в гаагский трибунал им писать жалобы сразу.Хохлам ещё люки в танке заваривают перед сражением снаружи,чтоб те не вылезли со страху.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:05
Не за одного ребёнка, а за четырёх. И не выдавать, а списывать часть ипотеки. Тогда и расслабляться не будут. Но кому они нужны - русские бабы и дети? Проще азиатов завести, чем и занимаются.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
ev_ruso
15:04
Ну для начала не только "их", не надо свои зависимости проецировать на всех, а раз у нас с ними противостояние то все это всего лишь трофеи.
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
irnwlf
15:04
Пишите в комментарии — а каким монитором пользуетесь вы и собираетесь ли менять его на новую модель? Все что я могу тебе в комментариях написать, так это то, что ты болван конченный.
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
Чато --- Бот
15:03
Каклы, запомните, дарёной надутой лошадке пiд хвост не заглядывают. Может и сдуть ненароком.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
АЕV
15:03
А где хоть примерные жалобы на танк??? Все то что описал писака можно абсолютно к любому танку приписать
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:01
Ну, если брать 2-3 мкм технологии, то это на уровне 50 лет отставания. С другой стороны, Z80 до сих пор производится, и никто не ноет про технологическое отставание фирмы Zilog от Intel.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
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