Ноутбуки Framework стали обладателями ряда современных компонентов

Известная своими модульными электронными продуктами компания Framework представляет ряд новых вариантов для своего ноутбука Framework Laptop 13. Устройства были обновлены, получив поддержку процессоров Intel Core Ultra, новую версию экрана и снижение цен на ранее выпущенные модели.

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Обновлённый ноутбук получил процессоры Intel Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H или Ultra 7 165H. У них по 16 вычислительных ядер и 22 потока команды, что повышает эффективность по сравнению с процессорами прошлых поколений. Также должна вырасти продолжительность работы ноутбуков за счёт уменьшенного энергопотребления. Благодаря этому ноутбуки будут меньше нагреваться и шуметь.

Стоимость ноутбуков начинается от $1100. Обладатели ранее выпущенных ноутбуков могут приобрести отдельно материнскую плату по цене от $449.

Также был представлен 2,8K (2880 x 1920). Разрешение стало заметно выше по сравнению с прежним значением, а частота обновления выросла до 120 Гц. Дисплей получил скруглённые углы, как у многих премиальных ноутбуков нынешнего года. Для готовых ноутбуков этот вариант экрана недоступен, он приобретается при самостоятельной сборке или при наличии прежней модели ноутбука. Стоимость дисплея составляет $269.

Ещё была представлена новая веб-камера. Она основана на сенсоре OmniVision с разрешением 9,2 Мп. Используется объединение пикселей для получения изображения на разрешении 1080p. Отдельно камера стоит $29.

Выпустив обновлённые варианты ноутбука, производитель снижает цену прежних версий на процессорах Intel 13-го поколения и AMD. Минимальная цена начинается от $799 за самостоятельно собираемый ноутбук и от $949 за готовый.





Появилась возможность добавить в ноутбук устройство для чтения карт памяти SD. Представлены новые расцветки карты расширения USB-C. Заказы всех новинок доступны в настоящее время, а поставки начнутся в августе.